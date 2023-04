Probabili formazioni Roma-Milan, le scelte di Mourinho e Pioli | VIDEO

Le probabili formazioni di Roma e Milan per la sfida dell'Olimpico: in palio punti pesanti per la zona Champions

Roma-Milan, una partita importantissima per la Champions League. Ecco le probabili formazioni. Giallorossi con pochi dubbi in difesa. 3-4-2-1, con un ballottaggio tra Zalewski e Celik per la fascia. In avanti Belotti e l'ex El Shaarawy favoriti su Dybala e Abraham. Per il Milan l'11 tipo: Brahim Diaz torna a destra, con Bennacer al centro. In avanti il solito Giroud