Probabili formazioni Milan-Roma: le scelte di Pioli e Fonseca | VIDEO

Le probabili formazioni di Milan-Roma a San Siro

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA – Stefano Pioli e Paulo Fonseca hanno a disposizione le ultime ore per scegliere gli interpreti di Milan-Roma di stasera. La gara, ‘Monday Night‘ della 5^ giornata di Serie A, è in programma a San Siro alle ore 20:45. Il Diavolo, come noto, sarà costretto a rinunciare all’ultimo a Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge, trovati positivi al coronavirus. Vediamo, dunque, nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘, le probabili formazioni di Milan-Roma alla luce delle ultime notizie in casa rossonera.