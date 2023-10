Milan, le probabili formazioni di Pioli contro Juventus e PSG | VIDEO

Stefano Pioli darà spazio al turnover visto che il Milan giocherà contro Juventus e PSG a stretto giro di posta: le due probabili formazioni

Al rientro dalla sosta per gli impegni delle Nazionali, il Milan di Stefano Pioli giocherà domenica 22 ottobre, a 'San Siro', contro la Juventus per la 9^ giornata della Serie A 2023-2024 e tre giorni più tardi, mercoledì 25 ottobre, al 'Parco dei Principi' di Parigi, contro il PSG per la 3^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Visti i due impegni ravvicinati, l'allenatore rossonero dovrebbe ricorrere al turnover. Ecco, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', le probabili formazioni del Diavolo per Milan-Juventus e PSG-Milan