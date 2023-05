Probabili formazioni, Milan-Inter: le scelte di Pioli e Inzaghi | VIDEO

Nell'andata delle semifinali di Champions League, Milan e Inter si sfidano nel derby. Ecco le probabili formazioni

Milan e Inter si preparano per la sfida d'andata valida per le semifinali della Champios League. Ecco le probabili formazioni. Pioli si affida ai suoi titolari, con il ritorno a destra di Brahim Diaz. Dubbio Leao, al suo posto, nel caso Saelemaekers. Per Inzaghi la squadra titotale: in avanti Dzeko con Lautaro. Al centro Calhanoglu