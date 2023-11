Probabili formazioni Milan: le sfide con Fiorentina e Borussia | VIDEO

Milan-Fiorentina sabato 25 novembre, Milan-Borussia Dortmund martedì 28 novembre. Le probabili formazioni dei rossoneri

Milan-Fiorentina sabato 25 novembre, Milan-Borussia Dortmund martedì 28 novembre. Le due prossime sfide saranno cruciali per i rossoneri: ecco come potrebbe giocarsele Stefano Pioli, le probabili formazioni da Gazzetta TV: in Serie A spazio a Pulisic, Chukwueze e Okafor in avanti. In Champions torna Olivier Giroud e forse Leao