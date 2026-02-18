PIANETAMILAN i nostri video Probabili formazioni Milan-Como: quanti cambi per Allegri
Probabili formazioni Milan-Como: quanti cambi per Allegri
Probabili formazioni Milan-Como: Massimiliano Allegri pronto a cambiare molto in vista della partita contro la squadra di Fabregas
Le probabili formazioni di Milan-Como, in campo a San Siro alle 20.45 per il recupero della 24esima giornata di Serie A. Jashari e Ricci a centrocampo. Leao in attacco con Loftus-Cheek. Ecco il video da Gazzetta.it.