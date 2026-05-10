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FORMAZIONI
Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Allegri rilancia Pulisic e Giménez in attacco
Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata di Serie A. Rivoluzione rossonera
Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Rivoluzione nella fila dei rossoneri di Massimiliano Allegri: in attacco, per esempio, giocheranno Christian Pulisic e Santiago Giménez, ma ci saranno cambi in ogni reparto del suo 3-5-2. Nella 'Dea', forse in panchina l'ex Charles De Ketelaere