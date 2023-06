Probabili formazioni, Manchester City-Inter: ecco le scelte | VIDEO

Questa sera a Istanbul è in programma la finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Ecco le probabili formazioni. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi. Man City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. Guardiola