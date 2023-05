Probabili formazioni, Juventus-Milan: le scelte di Allegri e Pioli | VIDEO

Mancano poche ore alla partita tra Juventus e Milan: ecco le ultime sulle probabili formazioni dei bianconeri e dei rossoneri

Questa sera alle ore 20:45, all'Allianz Stadium di Torino, andrà in scena la partita tra Juventus e Milan. Una gara fondamentale per i rossoneri e la corsa per la Champions League. Ecco le ultime sulle probabili formazioni. JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean, Di Maria. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Messias, Brahim Díaz, Leão; Giroud