Milan-Frosinone, la probabile formazione rossonera: quanti dubbi! | VIDEO

Nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A, il Milan riceve il Frosinone. Ecco la probabile formazione rossonera

Nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A, il Milan riceve il Frosinone. Ancora emergenza in difesa e in attacco per Stefano Pioli. Ecco la probabile formazione rossonera. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Simic, Tomori, Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli