Probabile formazione Crotone-Milan: le scelte di mister Pioli

PROBABILE FORMAZIONE CROTONE-MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, medita qualche cambio nell’undici titolare per la trasferta odierna allo ‘Scida‘. Vediamo, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘, la probabile formazione rossonera scelta da Pioli per Crotone-Milan, gara della 2^ giornata di Serie A 2020-2021.