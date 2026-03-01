PIANETAMILAN i nostri video Primavera, Renna: “Portiamo a casa una grande prestazione. Rimpianto? Il risultato”
01:37
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo la sconfitta contro la Roma per 1-0
Il Milan Primavera esce sconfitto dal match contro la Roma: decisivo il gol di Morucci. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione dei suoi ragazzi. Ecco, di seguito, il video.