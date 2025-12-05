PIANETAMILAN i nostri video Primavera, Renna: “Ho visto una squadra cattiva, una reazione. Una soddisfazione per me”
VIDEO
Primavera, Renna: “Ho visto una squadra cattiva, una reazione. Una soddisfazione per me”
02:37
L'allenatore del Milan Primavera, Giovanni Renna, ha rilasciato alcune parole dopo il pareggio contro l'Hellas Verona
Pareggio per il Milan Primavera: nella sfida di oggi contro l'Hellas-Verona i rossoneri non vanno oltre l'1-1. A fine partita, l'allenatore del Milan, Giovanni Renna, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito. Il video