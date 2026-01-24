PIANETAMILAN i nostri video Primavera, il derby Milan-Inter termina 2-2. Renna: “Amareggiato per gli infortuni dei ragazzi …” | PM
MILAN PRIMAVERA
Primavera, il derby Milan-Inter termina 2-2. Renna: “Amareggiato per gli infortuni dei ragazzi …” | PM
Il Milan Primavera pareggia 2-2 il derby con l'Inter. In gol per i rossoneri Lontani e Perera. Ecco le parole di Renna al termine della gara
Dopo un primo tempo terminato 2-0, il Milan Primavera si fa recuperare dall'Inter nel derby valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. In gol per i rossoneri il solito bomber Lontani e Perera di testa. Nel post partita sono arrivate le dichiarazioni del mister Giovanni Renna