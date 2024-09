Agerola contro il Città di Pontecagnano il presidente del club Nicola Acampora ha consegnato il pallone dall'elicottero

In occasione dell'esordio in campionato del suo Agerola contro il Città di Pontecagnano (Promozione Girone D Campania), il presidente del club Nicola Acampora ha consegnato il pallone del calcio d'inizio direttamente da un elicottero per poi volare via salutando. Il video dai colleghi di Gazzetta.it.