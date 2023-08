Presentata la nuova seconda maglia dell’Inter 2023-2024 | VIDEO

Presentata ufficialmente ieri la nuova seconda maglia dell'Inter per la stagione 2023-2024. 'Nike' ha riproposto un grande classico. Il video

È stata presentata ufficialmente, nella giornata di ieri, la nuova seconda maglia dell'Inter di Simone Inzaghi per la stagione 2023-2024. 'Nike', che ha da poco rinnovato la sua partnership pluriennale con il club meneghino, ha riproposto per la divisa da trasferta un grande classico: la banda obliqua nerazzurra. Non si vedeva da anni. Ecco il video con le prime immagini e la curiosità sulla maglia 'Away' del Biscione