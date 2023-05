Juventus-Milan, per i rossoneri in palio un posto in Champions | VIDEO

Domani sera si disputerà Juventus-Milan all'Allianz Stadium. In caso di successo, qualificazione in Champions League per il Diavolo. Il video

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà all'Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus-Milan, partita della 37^ e penultima giornata della Serie A 2022-2023. Ultima trasferta della stagione in campionato per i ragazzi di Stefano Pioli che, in caso di successo, conquisterebbero la qualificazione aritmetica alla prossima edizione della Champions League con un turno di anticipo. Ecco, dunque, la presentazione del match in questo video