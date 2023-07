Presentata la nuova prima maglia dell’Inter 2023-2024 | VIDEO

L'Inter ha presentato la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024, anche questa firmata da Nike, con cui ha firmato il rinnovo da poco

L’Inter ha presentato la nuova prima maglia per la stagione 2023-2024: “Endless shades of Milano”. Abbattere le barriere, ridefinire i confini, abbracciare la diversità, essere sempre alla ricerca della continua innovazione: con la nuova maglia, i nerazzurri e Nike danno una nuova vita ai colori iconici del club, confondendo le linee e creando un modello mai visto prima. Realizzata con poliestere riciclato per ridurre le emissioni di carbonio, la maglia è arricchita, all'interno del colletto, dalla bandiera della città di Milano, realizzata in un motivo a mosaico che unisce il nero e il blu. Per il lancio sono stati coinvolti in anteprima quattro catalyst che rappresentano le sfumature creative della città: Tedua (musica), Toni Brugnoli (fotografia), Naomi Accardi (football culture) e Nina Schutz (musica). Guarda il video