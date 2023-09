Premio Gentleman, Thiaw: “Il derby è speciale, faremo del nostro meglio” | PM

Intervistato a margine dell'evento del Premio Gentleman 2023, il difensore del Milan, Malick Thiaw, ha parlato in vista del derby

Intervistato a margine dell'evento del Premio Gentleman 2023 e riconosciuto come Miglior Rivelazione, il difensore del Milan, Malick Thiaw, ha parlato in vista del derby. Il centrale tedesco ha spiegato che è una partita speciale, nella quale non vi sono favoriti. Infine, Thiaw ha anche rivelato le condizioni di Maignan, Theo Hernandez e Giroud