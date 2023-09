Premio Gentleman, Marotta: “Inter e Milan hanno un dualismo storico”

Intervistato durante la cerimonia del Premio Gentleman, Giuseppe Marotta ha parlato in vista del derby fra Milan e Inter

Intervistato a margine della cerimonia per il Premio Gentleman 2023, Giuseppe Marotta ha parlato in vista del derby fra Milan e Inter e il nostro inviato Stefano Bressi ha raccolto le sue parole. Il dirigente nerazzurro ha spiegato che la sfida è quella fra due squadre dal dualismo storico e spera che il match possa essere uno spot positivo per il calcio