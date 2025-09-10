PIANETAMILAN i nostri video Premio Gentleman, Leao premiato come miglior giocatore del Milan | VIDEO
Premio Gentleman, Leao premiato come miglior giocatore del Milan | VIDEO
02:16
Leao premiato come miglior giocatore del Milan al Premio Gentleman, ecco le sue dichiarazioni sul palco per la premiazione.
Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video della premiazione e del discorso del talento portoghese Rafael Leao. Oltre a ringraziare per il premio, il numero 10 del Milan ha fatto anche il punto sulle sue condizioni.