Premio Gentleman, Galliani svela alcuni aneddoti sul suo passato | VIDEO

03:54
Francesco De Benedittis
10 settembre

Premiato durante la cerimonia del festival Premio Gentleman, Galliani svela alcuni retroscena sulla sua giovinezza

Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video della premiazione di Adriano Gallini durante la quale l'ex dirigente del Milan ha raccontato alcuni retroscena interessanti sulla sua giovinezza. Dal motivo per il quale ha scelto di fare il dirigente, dal suo sogno da bambino fino ad una marachella commessa a 10 anni. Ecco le sue parole.