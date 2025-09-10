PIANETAMILAN i nostri video Premio Gentleman, Galliani e Marotta parlano del loro ‘dualismo’ | VIDEO
Premio Gentleman, Galliani e Marotta rivelano un interessante retroscena sul loro dualismo da dirigenti. Ecco le parole.
Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, ecco il video della premiazione di Adriano Gallini e di Giuseppe Marotta. I due poi hanno racconto alcuni retroscena sulla loro lunga e vincente carriera da dirigenti.