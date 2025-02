Premio Amico dei Bambini, Gabbia: “Abbiamo l’obbligo di dare tutto” | PM Video

Presente all'evento Premio Amico dei Bambini, Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato del momento che vive il Milan

In occasione della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. assegnerà i premi 2024: Amico dei Bambini … Un Esempio per loro. Presente anche Matteo Gabbia, difensore del Milan, che ha parlato del momento che vivono i rossoneri dopo l'eliminazione dalla Champions League. Un video del nostro Stefano Bressi.