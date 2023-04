Southampton-Manchester City 1-4: Haaland, applausi e record | VIDEO

Doppietta di Erling Braut Haaland in Southampton-Manchester City 1-4: il norvegese ha già segnato 30 gol in 27 partite di Premier League

Nella 29^ giornata della Premier League inglese il Manchester City ha vinto molto bene, 1-4, in casa del Southampton ultimo in classifica. Nella fila dei 'Citizens', altra straordinari prestazione di Erling Braut Haaland, autore di una doppietta. Spettacolare, tra l'altro, il suo centro in rovesciata. Il norvegese, giunto la scorsa estate all'Etihad Stadium, ha già realizzato 30 gol in 27 partite di campionato. Record per il centravanti classe 2000! Gol e highlights del match in questo video di 'Sky Sport'