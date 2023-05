Manchester City campione d’Inghilterra: le immagini della festa | VIDEO

Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la Premier League 2022-2023. Al termine del match contro il Chelsea, festa all'Etihad Stadium

Il Manchester City di Pep Guardiola ha vinto la Premier League 2022-2023. Campione già senza giocare, per via della sconfitta dell'Arsenal in casa del Nottingham Forest, i 'Citizens' hanno poi festeggiato ieri sul campo il nono titolo nazionale, battendo il Chelsea per 1-0 all'Etihad Stadium grazie a un gol di Julián Álvarez. Ecco, in questo video, le immagini della festa dei calciatori del Manchester City dopo la partita