Eurorivali Milan – Il Newcastle crolla in casa del Tottenham | VIDEO

Il Newcastle, avversario del Milan mercoledì sera in Champions League, incassa 4 gol in casa del Tottenham nell'ultimo turno di Premier League

Mercoledì sera, a 'St. James' Park', il Milan si giocherà le residue chance di proseguire il proprio percorso in Champions League o, al massimo, di retrocedere in Europa League, in un vero e proprio spareggio contro il Newcastle di Eddie Howe. Le 'Magpies' sono reduci da due pesanti k.o. in trasferta in campionato: 0-3 contro l'Everton e, ieri, 1-4 contro il Tottenham. Vediamo, in questo video, proprio gol e highlights del match perso contro i londinesi