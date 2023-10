Milan, guarda Broja: torna al gol con il Chelsea dopo un anno | VIDEO

Armando Broja, centravanti del Chelsea seguito dal Milan nell'ultimo calciomercato estivo, torna a segnare con i 'Blues'. Le immagini del gol

Ieri sera, a 'Craven Cottage', derby di Londra tra Fulham e Chelsea, valevole per la 7^ giornata della Premier League 2023-2024 e terminato 0-2 per i 'Blues'. A segno, tra il 18' e il 19' del primo tempo, Mychajlo Mudryk (al suo primo sigillo con il Chelsea dal suo arrivo in Inghilterra, nel gennaio 2023, dallo Shakhtar Donetsk) e Armando Broja. Gol importante per il centravanti anglo-albanese, classe 2001, seguito dal Milan nel corso dell'ultimo calciomercato estivo. Broja, infatti, è tornato a segnare con il Chelsea dopo quasi un anno (ultima rete, 8 ottobre 2022 in Chelsea-Wolverhampton 3-0): nel mezzo, la rottura dei legamenti del ginocchio e il lungo stop. In questo video, dunque, vediamo gol e highlights di Fulham-Chelsea 0-2