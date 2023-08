Brighton, Caicedo uomo mercato: il suo gol contro il Man Utd | VIDEO

Moisés Caicedo, centrocampista del Brighton, è conteso da Liverpool e Chelsea a suon di milioni. Rivediamo il suo primo gol in Premier League

Moisés Caicedo, classe 2001, fu vicino al Milan nel 2020, suggerito da Geoffrey Moncada a Paolo Maldini e Frederic Massara. Non se ne fece nulla e il giovane ecuadoriano approdò in Premier League, al Brighton. Qui è esploso, al punto tale che, in questi giorni, Liverpool e Chelsea si stanno contendendo il suo cartellino a suon di milioni di sterline. Rivediamo, in questo video, il primo gol di Caicedo nel massimo campionato inglese: arrivò il 7 maggio 2022, in occasione di Brighton-Manchester United 4-0