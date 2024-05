Premier League, Manchester City campione: Foden decisivo | VIDEO

Phil Foden, con una doppietta in Manchester City-West Ham 3-1, ha contribuito alla conquista della Premier League 2023-2024. Il video

Ieri pomeriggio, all'Etihad Stadium, vittoria (3-1) del Manchester City di Pep Guardiola contro il West Ham di David Moyes e conquista del quarto titolo consecutivo in Premier League, il sesto nelle ultime sette stagioni. A giustiziare gli 'Hammers', in particolare, il giovane gioiello dei 'Citizens', Phil Foden, autore di una doppietta in avvio di partita. Rivediamo gol e highlights in questo video