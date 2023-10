Portogallo, Leao: “Se merito la titolarità? Qui per aiutare” | VIDEO

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa con il Portogallo, prima delle sfide contro Slovacchia e Bosnia

Rafael Leao, attaccante del Milan classe 1999, è intervenuto ieri in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale, il Portogallo, in vista delle partite contro Slovacchia (domani, ore 20:45) e Bosnia-Erzegovina (lunedì 16 ottobre, alla stessa ora), valide per le qualificazioni agli Europei 2024. Ecco, dunque, uno stralcio delle dichiarazioni del nativo di Almada nella sua chiacchierata con i giornalisti lusitani