Durante la partita tra Portogallo e Bosnia, Cristiano Ronaldo è stato raggiunto in campo da un suo fan, che si è inchinato davanti a lui per poi prenderlo in braccio. I due hanno poi esultato con il classico "sium" prima della fuga dell'invasore