Polemiche contro gli arbitri. La furia di Gasperini dopo il Bruges | VIDEO

Dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa del Bruges e causata da un rigore molto dubbio, Gian Piero Gasperini si è sfogato in conferenza stampa: "Gara falsata dal rigore, ormai nel calcio vedo solo gente che fa sceneggiate e sfrutta mezzucci per vincere". Le parole riprese da Gazzetta.it.