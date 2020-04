Pogba risponde ad Ibrahimovic: il numero è da fantascienza | VIDEO

VIDEO – Pogba lo sfida e Ibrahimovic risponde. Poi lo svedese rilancia e il centrocampista ex Juventus si esalta. Una storia senza fine partita sui social quella tra i due campioni, che in queste settimane si stanno sfidando a suon di giocate pazzesche. In giornata il giocatore del Milan ha postato un video in cui fa canestro con il pallone, dopo poche ore il suo rivale ha risposto decisamente alla grande. Ecco la giocata da fantascienza di Pogba.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓