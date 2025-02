Più messicano o argentino? Milan, Giménez risponde così | VIDEO

Uno stralcio dell'intervista di Santiago Giménez, nuovo attaccante del Milan, al canale ufficiale del club rossonero. Ecco il video

Ormai tutti lo conoscono. Santiago Giménez ha già lasciato il segno con la maglia del Milan trovando il suo primo gol in Serie A sul campo dell'Empoli. In questo breve estratto dell'intervista rilasciata al canale ufficiale del club rossonero, l'attaccante parla delle sue radici argentine, del suo trasferimento in Messico e dell'importanza di entrambi i paesi nella sua vita