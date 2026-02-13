PIANETAMILAN i nostri video PISA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

PAGELLE MILAN

PISA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

desc img
00:24
Stefano Bressi
13 febbraio

È finita Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i nerazzurri di Oscar Hiljemark