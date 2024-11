Pisa, festa per Inzaghi e squadra: tifosi in delirio in autostrada | VIDEO

Il Pisa di Filippo Inzaghi è primo in classifica in Serie B, la città sogna la promozione e i tifosi avvolgono i giocatori con tanto calore

Il Pisa di Filippo Inzaghi è primo in classifica con 30 punti in 13 partite. Ultimo successo, il 3-0 interno contro la Samp. Ma dopo la vittoria dell'ultimo turno infrasettimanale in casa della Cremonese (1-3), squadra e sostenitori al seguito sono rimasti bloccati al casello di Berceto, in provincia di Parma. I tifosi nerazzurri ne hanno approfittato per intonare cori a sostegno della squadra di mister Inzaghi, sceso dal pullman per ringraziare e scattare qualche selfie. (50Canale)