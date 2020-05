VIDEO MILAN – Andrea Pirlo, ex centrocampista rossonero, ha raccontato, in diretta su ‘Instagram‘ con Nicolò De Devitiis de ‘Le Iene‘, come è nata l’idea di tirare le punizioni con la ‘Maledetta‘, uno stile di calcio che poi lo ha reso celebre in Italia e nel mondo. Pirlo studiava dal maestro, il brasiliano Juninho Pernambucano dell’Olympique Lione. Ecco le parole di Pirlo in questo video.

