VIDEO MILAN – Tempo di quarantena causa Coronavirus. Anche i grandi campioni provano a passare il tempo. Così Fabio Cannavaro e Andrea Pirlo, ex Milan, si sono ritrovati in diretta Instagram e hanno parlato della finale del Mondiale 2006 e delle emozioni suscitate da alcuni momenti storici del calcio italiano, come l’addio al calcio di Francesco Totti. Ecco un estratto in questo video.

