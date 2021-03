Pirlo: “Il mio futuro? Ecco cosa ci siamo detti con Agnelli” | VIDEO

Juventus, Pirlo sulla graticola dopo l’eliminazione in Champions

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, è a rischio dopo l’eliminazione dei bianconeri in Champions League ad opera del Porto? I lusitani, infatti, pur perdendo per 3-2 all’Allianz Stadium di Torino, si sono qualificati per i quarti di finale della competizione europea in virtù della regola dei gol in trasferta. Ecco, dunque, l’opinione di Pirlo sul suo futuro, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘. L’ha espressa dopo il dialogo avuto con Andrea Agnelli, Presidente della ‘Vecchia Signora‘.