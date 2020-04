VIDEO MILAN – In tempi di Coronavirus e di quarantena, anche i grandi campioni del passato cercano un modo per passare il tempo. Massimo Ambrosini e Andrea Pirlo l’hanno trovato chiacchierando in diretta sui social, ricordando i tempi del Milan. I due hanno riso molto ricordando gli scherzi di Kakhaber Kaladze a Gennaro Gattuso. Ecco il video.

