Pioli, ora tocca a te. Il Milan è pronto a ripartire | VIDEO

MILAN NEWS – Tra poco riparte il calcio giocato con le semifinali di Coppa Italia e il proseguo della Serie A dopo l’emergenza coronavirus. Stefano Pioli dovrà svolgere un lavoro straordinario per cercare di portare i rossoneri in Europa e per cercare di conquistare la finale di Coppa Italia, sebbene, nella gara di ritorno contro la Juventus (1-1 all’andata) dovrà fare a meno di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo. Il punto di Gazzetta TV.

