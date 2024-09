Pioli all’Al-Nassr di CR7: le prime immagini in Arabia Saudita | VIDEO

Stefano Pioli ha risolto il suo contratto con il Milan ed è diventato il nuovo allenatore dell'Al-Nassr: le sue prime immagini in Arabia

Stefano Pioli ha risolto il suo contratto con il Milan e ha firmato un nuovo accordo, biennale con opzione per una terza stagione, con l'Al-Nassr, compagine della Saudi Pro League araba dove milita, tra gli altri, anche Cristiano Ronaldo. Guarda il suo arrivo e le sue prime immagini in Arabia Saudita in questo video