Piero Pelù: “Fiorentina sulle montagne russe. Sono tutto casa e Chiesa”

VIDEO FIORENTINA – La rockstar italiana Piero Pelù, ex frontman dei Litfiba, ha presentato l’album ‘Pugili fragili‘, che esce oggi. “Sono un lottatore – ha detto -, ma anche fragile: l’album è autobiografico”. Per l’occasione, Piero Pelù ha anche parlato della sua passione per la Fiorentina (“Giuseppe Iachini mi piace molto perché è un uomo di gran cuore”) e della partita di domani sera, al ‘Franchi‘, Fiorentina-Milan: “Sarà difficile perché la Viola è discontinua”. Il 3 luglio prossimo partirà, da Legnano (MI), il tour di Piero Pelù con il nuovo album: intanto, ecco il video con alcune sue dichiarazioni!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android