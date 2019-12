VIDEO TOP 2019 – Gabri Gabra: “Piatek? Un bluff” / News Virali

VIDEO MILAN – Il comico genoano Gabri Gabra aveva fatto una previsione: Krzysztof Piatek passando al Milan a gennaio non avrebbe più segnato: “Abbiamo rifilato un pacco pazzesco al Milan, non segna neanche con le mani. Non farà più di 3 gol”. Ovviamente, dopo lo straordinario impatto del polacco in rossonero il video con le sue parole è diventato virale. Ma oggi…

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android