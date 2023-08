Inter Miami, gol strepitoso di Messi: tira da casa sua! | VIDEO

L'Inter Miami di Lionel Messi ha stravinto (1-4) in casa dei Philadelphia Union per la semifinale di Leagues Cup: gol assurdo della Pulce

L'Inter Miami di Lionel Messi ha stravinto (1-4) ieri in casa dei Philadelphia Union in una partita valida per le semifinali di Leagues Cup. Ora la franchigia della Florida se la vedrà in finale con Nashville. Nel poker dei rosanero di Marcelo Gallardo nella città dell'amore fraterno anche una perla della Pulce argentino: al 20', infatti, Messi ha realizzato una prodezza dalla distanza. La rivediamo in questo video!