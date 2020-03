Pescara, Legrottaglie sul coronavirus: “13 influenzati e nessun tampone …”

ULTIME NEWS – Nicola Legrottaglie, attuale allenatore del Pescara ed ex difensore – fra le altre – di Milan e Juventus, ha spiegato il motivo per cui ieri sera, durante il pre partita del match contro il Benevento la sua squadra è scesa in campo con le mascherine. Il suo pensiero è stato riportato da Sport Mediaset.

Le parole di Legrottaglie: “Abbiamo cercato di dare un segnale forte. Questo perché, con 13 casi di influenza in rosa, non ci hanno fatto fare i tamponi. Il problema Coronavirus c’è, e forse si sta sottovalutando”.

Legrottaglie aggiunge ancora: “Fermiamoci per un po’ perché anche se anche non ci fosse calcio per 3-4 mesi, non succederebbe nulla. Chi ama la vita sarà d’accordo, e avremo la possibilità di curarci e aiutare chi ha bisogno”.

