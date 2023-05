Penalizzazione Juventus, Cassano: “Una porcheria senza senso” | VIDEO

Antonio Cassano, alla 'BoboTV' su 'Twitch', ha parlato dei 10 punti di penalizzazione inflitti ieri sera alla Juventus. Il video

Antonio Cassano, ex attaccante in Serie A di Bari, Roma, Sampdoria, Parma, Milan e Inter, ha parlato ieri sera alla 'BoboTV', in diretta su 'Twitch'. Nello specifico, 'FantAntonio' si è soffermato sui 10 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d'Appello alla Juventus per il processo plusvalenze. Una penalità che cambia la classifica del campionato in corso. Nel video, le opinioni di Cassano su quanto accaduto alla 'Vecchia Signora'