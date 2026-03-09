L'attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha parlato in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. L'estratto sul Milan

"Gli interessi fanno piacere però oggi il mio focus è sul Parma. Ho appena rinnovato e sono contento. Chi vince il campionato? E' lunga mancano dieci partite. L'Inter ha un bel vantaggio, ma nel calcio non si sa mai". Queste le parole dell'attaccante del Parma Mateo Pellegrino in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini. Parole riprese dall'inviato di Pianeta Milan Stefano Bressi.