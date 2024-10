Paura a San Paolo (Brasile): un dirigibile si schianta sulle case! | VIDEO

Qualche giorno fa, a San Paolo (Brasile), un dirigibile che incitava al 'Tricolor' si è schiantato sulle abitazioni. Il video sui social

Qualche giorno fa, in Brasile, un dirigibile - che incitava il San Paolo, squadra da cui il Milan acquistò Ricardo Kaká nel 2003 - si è schiantato in una zona residenziale alla periferia della città. Una delle persone coinvolte nell'incidente è in cura per le ferite riportate. Guarda il video che gira sui social